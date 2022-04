GAULIN, Gilles



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 31 mars 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gilles Gaulin, époux de madame Nicole Langlois et fils de feu monsieur Noël Gaulin et de feu madame Blanche Grandbois. Il demeurait à Portneuf. Monsieur Gaulin laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses enfants: Denis et Julie (Gilles Piché): ses petits-enfants: Marjorie Piché (Pier-Luc Perron), Mélodie Gaulin (Florent Crête), Elfy Gaulin (Jason Whittom) et Gabrielle Piché; ses frères et soeurs de la famille Gaulin: Ghislaine (Yves Massicotte), Michel (Nicole Tellier), Robert (Michèle Beauchamps), Roger et Martial; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Langlois: Gisèle (feu Robert Bouchard), Denise (feu Marcel Carpentier), feu Marc-André, feu Huguette (Doris Frenette) et Colette (Raymond Paquin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de St-Raymond, à l'équipe d'oncologie de l'Enfant-Jésus ainsi qu'au personnel des soins à domicile du CLSC de Portneuf pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 9 avril 2022 de 9h à 11h à laPar la suite, une cérémonie aura lieu à 11h à la résidence funéraire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/. Les formulaires seront disponibles à la résidence.