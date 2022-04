BLOUIN, Clément



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Clément Blouin, conjoint de monsieur Claude Grenier. Il était le fils de feu madame Marcelle Bouchard et de feu monsieur Gérard Blouin. Il demeurait à Québec. Monsieur Blouin laisse dans le deuil son conjoint, Claude Grenier; ses sœurs et son frère: Germaine (Marcel Simard), Lisette (Gilles Côté), Nicole, Cyrille (Monique Picard), Bernadette (Johny Salico), Annie et Reine (Rock Tremblay); son beau-frère Michel Grenier, ainsi que plusieurs ami(e)s, neveux et nièces. Un remerciement spécial à Pierre Rouleau pour dévouement.Ses cendres seront déposées au columbarium