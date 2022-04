VACHON POULIOT, Jacqueline



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le mardi 22 février 2022, est décédée à l'âge de 97 ans, madame Jacqueline Vachon, épouse de feu monsieur Marcel Pouliot. Elle était la fille de feu Trefflé Vachon et de feu Delia Faucher. Elle demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairede 11h à 13h55.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle était la mère de: Fidèle, Diane (André Métivier), feu Serge, Roxanne (Daniel Drouin), Mari-Nil (Murielle Rancourt) et Sylviane (Normand Gagnon). Elle laisse dans le deuil ses 9 petits-enfants: Carl et Mylène Pouliot, Annie et Mélissa Métivier, Dave et Keven Drouin, Mike et Yannick Pouliot, David Gagnon ainsi que ses 11 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Armoza (feu Léo Vachon), feu Antoinette (feu Agenard Boucher), feu Yvette (feu Eugène Pouliot), feu Hilaire (feu Gemma Nadeau), feu Rosilda (feu Bertrand Nadeau), Joseph (Reine-Aline Turcotte), feu Huguette (feu Jean-Yves Laliberté), feu Laurette (Jean-Louis Roux), feu Raymonde (feu Emmanuel Pouliot), feu Simon (Louisette Pouliot), Luc (feu Lorraine Croteau), feu Raymond et feu Thérèse (Emilien Gagnon). De la famille Pouliot, elle était la belle-fille de feu Aristide Pouliot (feu Caroline Pouliot) et la belle-sœur de: feu Cécile (feu Rémi Lapierre), feu Monique (feu Guy Deblois), feu Marius (feu Yolande Breton, Céline Trudel), feu Jeanne-D'Arc, Marguerite (feu Claude Pouliot), feu Emmanuel (feu Raymonde Vachon), Lévis (Lisette Deblois), feu Yvon (Françoise Rodrigue), Yves, feu Germain (Gilberte Morin), Dominique (Reine Jacques), Louisette (feu Simon Vachon), Denis (Noëlline Boily), Gaston (Céline Ruel) et Laure Pouliot (Michel Gilbert) ainsi que feu Armand Doyon. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de la Villa des Etchemins de Lac-Etchemin et de l'Hôpital de Saint-Georges pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.