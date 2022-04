ASSELIN, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er avril 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Roland Asselin, époux de madame Rita Carrier, fils de feu Georges Asselin et de feu Thérèse Pelchat. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Erik (Claudia Laverdière) et Karina (Christian Létourneau); ses petits-enfants: Camylle Asselin (Marc-Antoine Comeau) et Zack Vachon; ses frères: André, feu Robert (Raymonde Drapeau) et Claude (Ginette Turcotte); ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Carrier: Denis et Irène (Ghislain Robert); ses filleules: Annik Robert et Chantal Asselin; ainsi que ses autres neveux, nièces, parents et ami(e)s.Sincères remerciements aux médecins et au personnel du CRIC et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 13 h 30.