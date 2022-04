LANDRY, Bertrand



Le 30 mars 2022, à l'Hôpital de Notre-Dame-du Lac, est décédé M. Bertrand Landry à l'âge de 87 ans et 2 mois, époux de feu dame Murielle Beaulieu; fils de feu dame Adélia Viel et de feu M. Léo Landry. Il demeurait à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-Dame-du-Lac), Témiscouata. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 8 avril de 19 h à 22 h et le samedi 9 avril à compter de 9 h.et de là au crématorium. L'inhumation suivra au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa bien-aimée, fidèle et dévouée compagne de fin de vie Carmen Guérette, son fils François (Sylvie Ouellet), ses petites-filles: Julie (Sébastien Soucy) et Joanie (Maxime Ouellet); son arrière-petit-fils Emrick Soucy. Il était le frère de Marcelle (feu Lionel Pelletier), Monique (Bernard Lavallée), Thérèse (feu Roméo Michaud), feu Louise-Anne. Sont aussi attristés par son départ ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, cousines, cousins et autres parents des familles Landry, Beaulieu, Viel et Guérette. La famille remercie chaleureusement tous les médecins et tout le personnel de l'hôpital qui lui ont prodigué de précieux soins. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la santé du Témiscouata, 58, rue de l'Église, Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0. La direction des funérailles a été confiée à la