GIROUX LANGLOIS, Claire



À son domicile, le 15 mars 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Claire Giroux Langlois, épouse de monsieur Jacques Langlois. Née à Québec le 22 septembre 1946, elle était la fille de feu madame Madeleine Moreau et de feu monsieur Clarence Giroux. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, de parents et amis, en présence des cendres, àle dimanche 10 avril 2022 de 9 h à midi. Outre son conjoint bien-aimé Jacques, Claire laisse dans le deuil ses deux enfants qu'elle chérissait: Benjamin (Claudia) et Catherine (Matthew); ses quatre petits-enfants qu'elle adorait: Anthony, Alexander, Victoria et Clara. Elle laisse aussi dans le deuil son frère Georges (Louise), sa sœur Doris (feu André), feu Jean (Ginette), feu Normand, Michel, Marcel (Sylvie), feu Louis et Paul ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC d'Orléans pour leur dévouement, leur empathie et les bons soins prodigués, en particulier Mme Martine Dubé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation du Cancer de la vessie du Canada, tél.: 1-866-674-8889, Site: https://bladdercancercanada.org/fr/donner-maintenant/. Les funérailles sont sous la direction de