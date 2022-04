RATTÉ, Marjolaine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 janvier 2022, à l'âge de 65 ans et 11 mois, est décédée madame Marjolaine Ratté, conjointe de madame Diane L'Heureux, fille de feu madame Gilberte Gilbert et de feu monsieur Roger Ratté. Elle demeurait à Lévis.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Outre sa conjointe, elle laisse dans le deuil sa soeur Jocelyne Ratté; son frère Michel Ratté; ses neveux Jean-Sébastien et Pierre-Philippe; son amie Martine Carrier ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousines, cousins et ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVCPO Box 460 STN K, Toronto, Ontario, Téléphone : 877 882-2582, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.