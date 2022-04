LABRIE ROY, Juliette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mars 2022, l'âge de 94 ans, est décédée madame Juliette Roy, épouse de feu monsieur Paul-Émile Labrie. Elle était la fille de feu Joseph Roy et de feu Yvonne Langlois. Elle demeurait à la résidence le Fleuribel d'Honfleur, autrefois d'Armagh.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h30.Les cendres de madame Roy seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Danielle Côté), Christian (Diane Laferrière), Sylvie et Yves (Suzanne Bolduc); ses petits-enfants: Sonia et Marianne Labrie, Audrey Labrie, Maxime et Joanie Rémillard (leur père André Rémillard) et Tricia Labrie ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Fernande (feu Gérard Théberge), feu Robert (feu Rita Chamberland), feu Léopold (feu Laurianne Labrie), feu Julien (feu Éna Lamontagne), feu Jacqueline (feu Lionel Roy) et feu Gustave (Normande Lemieux). De la famille Labrie, elle était la belle-sœur de: feu Marie-Ange (feu Noëlland Thibault), feu Dora (feu Armand Goulet), feu Léona (feu Maurice Verreault), feu Jeannette (feu Oscar Mathieu), feu Véronique (feu Alphondor Gagnon), feu Jeanne d'Arc (feu Joseph Labrecque, feu Roger Duchesneau), feu Thérèse (Rosaire Talbot), feu Raymond, feu Daniel (feu Yolande Chamberland), feu Armand (Ghislaine McNeil), Marguerite (feu Renaud Bérubé) et feu Raynald (feu Odette Turgeon). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le personnel de la résidence le Fleuribel d'Honfleur pour les bons soins prodigués à leur mère.