ROCHETTE, Pierrette



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 27 mars 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Pierrette Rochette, épouse de feu monsieur Joseph-Marcel (Jos) Dumas, fille de feu monsieur Honoré Rochette et de feu madame Berthe Rochette. Elle demeurait à St-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses fils: Pierre Ouellet (Aline Bérubé), François Ouellet (Suzanne Blais) et René Ouellet (Hélène Lapierre); les enfants de son époux: Mario Dumas (Carole Roy), Gaétan Dumas, Francine Dumas (Pierre Martin) et Guylain Dumas (Imen Kanzari); ses petits-enfants: Priscilla, Anne-Marie, Mélanie, Hubert, Vincent, Pascale, Alexandre, Kathleen, Marylin, Charles-Antoine, Olivier, Jacob, David, Vicky, Jimmy, Lina et Noémie; ses arrière-petits-enfants: Alicia, Alexia, Éloïse, Rosie, Raphael, Benjamin, Gunther et Mya; ses frères et sœurs: feu Sœur Lucille, Roland (Suzanne Guénette), feu Marthe (feu Émile Leclerc), Guy (Thérèse Leclerc), feu Gertrude, feu Lucien (Claudette Després), feu Lise (feu Félix Lessard), feu Françoise (André Cadorette), Gilles (Rachel Bélanger), Aline (feu Arthur Daigle) et Pauline (Camille Turgeon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumas; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. En respect avec les mesures sanitaires, la famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10h.