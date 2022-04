TRÉPANIER, Georges



Au CHUL de Québec, le 30 mars 2022 à l'âge de 92 ans est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Georges Trépanier. Il était l'époux des 64 dernières années de madame Jacqueline Allaire. Il était le fils de feu dame Marie Bernier et de feu monsieur Edmond Trépanier. Il demeurait à Saint-Flavien, autrefois de Saint-Apollinaire. La famille recevra vos condoléances, en présence des cendres,à compter de 9h30 jusqu'à 11hLes funérailles ont été confiés àIl laisse dans le deuil outre son épouse Jacqueline, ses enfants: Line (Yves Daigle) et Mario (Pauline Lambert); ses petits-enfants: Guillaume (Jessie Larouche), Sébastien et Frédérik (Coralie Turgeon); ses arrière-petits-enfants: Megan et Alexis Trépanier. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Louis-Philippe (Rose-Hélène Bélanger), feu Thérèse (feu Paul Côté), Madeleine (feu Lionel Charest), feu Jean-Marie (Thérèse Lemay), feu Simon (feu Lucie Lemay), Pierrette (feu Philias Leclerc), feu Jérémie (Claudette Turcotte) et feu Denis (Yolande Lemay). Sont également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Allaire: feu Carmen (feu Roger Bernier), Marie-Ange (Marcel Leclerc), feu Lucille (feu Edouard Rousseau), Rita (feu Robert Pérusse), Gemma (feu Guy Laroche), feu Edouard (feu Jacqueline Soucy), Pauline (feu Jean-Charles Rousseau), feu Jean-Paul, feu Denis, feu Gérald, Gabriel (Monique Tremblay), Lise (Réal Bernier), Adèle (Jean-Guy Turcotte) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence '' Les Jardins Marie-Pier '' de Saint-Flavien, pour les excellents soins prodigués à notre père ainsi que leur accueil empreint d'humanité.