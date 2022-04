FRENETTE, Julienne Papillon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, est décédée paisible et bien entourée, le 18 mars 2022, à l'âge de 93 ans, dame Julienne Papillon. Elle était l'épouse de feu Philippe Frenette. Elle demeurait à St- Augustin-De-Desmaures, anciennement de Pont-Rouge. La famille recevra les condoléancesde 12h à 14h à laRésidence FunéraireLes cendres seront inhumées à une date ultérieure. Madame Papillon laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Denise Desroches), feu Francine (Michel Couture (Rachel)), Jean (Andrée Brière), Réal (Ruth Meiklejohn) et Nathalie; ses petits-enfants: Jonatan (Fanie), Sara (Jonathan), Cindy, Olivier (Amélie), Amélie, Guillaume (Jessika), Philippe (Marie-Krystel),Jérémy (Eliza), Jonathan (Melissa), Filippa, Éloïse (Jimmy), Liam (Amélia); ses 16 arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frenette: Lucienne, Marie-Ange, Hervé, Jeanne D'arc et Louis Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Elle est allée rejoindre ses autres frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Papillon et Frenette. La famille remercie le personnel " Le Manoir du Verger " pour toute l'attention qui lui a été portée ainsi que pour les bons soins prodigués. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant des dons à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/. Les formulaires seront disponibles à la résidence.