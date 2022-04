LANGELIER, Marcelle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 mars 2022, s'est éteinte doucement, à l'âge de 99 ans et 4 mois, madame Marcelle Langelier, épouse de feu monsieur Gaston Dubé. Elle était la fille de feu Éva Duquet et de feu Philippe Langelier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son fils François Dubé (Claire Villeneuve); ses petits-fils: Jean-Michel (Anne-Julie Larochelle), Sylvain (Élodie Deschênes) et Pierre-Luc (Kim Paquette); son arrière-petite-fille Camille, ainsi que ses neveux et nièces. Elle est allée rejoindre son frère et ses soeurs: Laurier, Huguette et Jacqueline ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont tous précédée dans la mort. La famille remercie le personnel de la Résidence Les Marronniers de Lévis, ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.Elle a été confiée au