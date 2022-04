VÉZINA, France



À sa résidence, le 23 mars 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée dame France Vézina, épouse de feu monsieur Marius Chamberland. Elle était la fille de dame Véronique Chamberland et de feu monsieur Philippe Vézina. Elle demeurait à Armagh.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil, outre sa mère Véronique Chamberland; ses enfants : Moyra (Daniel Grégoire) et Nadia (Michel Breton); ses petits-enfants : Jason (Catherine Descôteaux-Gosselin), Élodie (Renaud Dubé), Laurie (Alex Ruel), Janie (Alex Joyal), Audrey (Christopher Therrien), Joël, Jasmine et Jennifer; ses arrière-petits-enfants : Lilyann et Loghan; ses frères et sœurs : Serge (Yolande Nadeau), Monique (feu Paul-Émile Chamberland), Jacques (Esther Gosselin), Jacinthe, Hélène (Clément Carrier), Paul (Sylvie Lemelin) et Dominic (Esther Langlois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chamberland : Raymond (Annette Pouliot), Madeleine (feu Irvine Bédard) et Marguerite (Germain Thériault) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa fille Dyna ainsi que ses frères et sœurs qui l'ont précédée : Florent, Marie-Louis, Lise, Dominique, Marie-Josée et Simon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, 4815, boul. de l'Ormière, bureau 280, Québec (Qc) G1P 1K6, tél. : 418-627-5527.