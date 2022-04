PETITCLERC-ROCHETTE

Jeannette



Au CHSLD St-Antoine, le mercredi 23 mars 2022, est décédée à l'aube de ses 98 ans, madame Jeannette Petitclerc, épouse de feu monsieur Paul-Emile Rochette. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse-Louis Petitclerc et de feu dame Marie-Anna Bourbeau. Elle demeurait autrefois à St-Augustin de Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 11h30 à 14h.L'inhumation se fera au cimetière paroissial par la suite. Elle laisse dans le deuil ses fils: André (Monique Germain), René (Gisèle Lesage), Roger (Simonne Coté) ainsi que son petit-fils: Pierre-Luc; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles sœurs: feu Raymond (feu Thérèse Gingras),feu Jean-Louis, feu Roland (Pierrette Marquis), feu Charles-Ovide (feu Marie-Claire Rochette), Emilien (Renée Roberge), Madeleine (feu Simon-Pierre Gingras), Louisette (feu Edgar Jobin), feu Rolande (Léon Braün, Claire Mainguy), Gaston (Irène Lesage); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rochette: feu Florence, feu Roland (feu Thérèse Lizotte), feu Jeanne-D'Arc (feu Hilaire Desroches), feu Lorenzo (Gertrude Martel), feu Jules (feu Christine Ouellet), feu Raymond (feu Adrienne Martel), Richard (Irène Gingras), feu Georgette (feu Yvon Derasp) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amis. La famille désire remercier le personnel du 3e étage du CHSLD St-Antoine pour le dévouement et les bons soins prodigués à leur mère. Des gens de cœur! La famille tient à remercier également toute l'équipe du Manoir du Verger où elle séjourna plus de 10 années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Augustin-de-Desmaures, via leur site internet : https://communautedes3clochers.com/accesd/