LAMONTAGNE, Rodrigue

Au CISSS Alphonse Desjardins / de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Rodrigue Lamontagne, époux de madame Thérèse Goupil, fils de feu monsieur Bernard Lamontagne et feu madame Diane Gagnon. Il demeurait à St-Michel de Bellechasse. La famille accueillera parents et amis àde 12 h à 13 h 55.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil son épouse : madame Thérèse Goupil; ses enfants : Mario, François (France Fradette), Linda (Donald Baril), Manon (Nicolas Lacroix); ses sœurs : feu Jeannine, Lucille, Marthe (Yvon Martineau); ses petits-enfants : Anthony, Thierry, Daren, Kelly (William Laflamme), Mikaël Baril, Justin Baril, Christopher Lacroix (Clémentine Brousseau), Loïc Lacroix et Zoé Lacroix; ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer Centre régional de Québec 190, rue Dorchester, bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9. La direction des funérailles a été confiée à la Résidence funéraire Édouard Trahan et fils Inc.