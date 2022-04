BÉDARD, Nicole



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 24 mars 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée Mademoiselle Nicole Bédard, fille de feu Madame Fabiola Bédard et de feu Monsieur Louis-Joseph Bédard. Elle demeurait à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Gilles (Denise Bernard), feu Guy (Huguette Cloutier), Louisette (feu Alphonse Matte), feu Claudette (Robert Demers), Lionel (Micheline Gagnon), Gaétan (Louise Léonard), Edith (feu Marcel Mathieu), Diane, Constance (Gérald Boisvert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille est particulièrement reconnaissante envers les médecins, infirmiers et infirmières, les préposé(e)s aux bénéficiaires du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes et des hôpitaux de l'Enfant-Jésus et de Chauveau, sans oublier le CLSC de La Source Nord pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone: (418) 527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site Internet: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléances) de 9h à 10h30 etLes cendres seront déposées au printemps au cimetière de Loretteville, sous la direction de la