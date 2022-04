MAHEUX, Conrad



Au CHSLD de Lac-Etchemin, le jeudi 24 mars 2022, est décédé à l'âge de 87 ans et 11 mois, monsieur Conrad Maheux, époux de feu madame Germaine Piquette et conjoint de feu madame Juliette Girard. Il était le fils de feu Léo Maheux et de feu Délina Vachon. Il demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairede 9h à 10h55.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (France Fournier) et Mario ainsi que ses petites-filles: Marilyn (Tommy Tanguay) et Julie (Kathy Balz). Il était le frère de: feu Gertrude (feu Adélard Pouliot, feu Henri Bruneau), Fleur-Ange (feu Jean-Louis Bergeron, Marcel Boudreault), Anita, feu Ghislaine (feu Claude Hébert), Colette (Gaston Boily), Pauline (Jean-Rock Boily), Yvon (Pauline Lapointe) et Diane (feu Lucien Gagnon, Claude Fournier). Il laisse également dans le deuil ses beaux- frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du 3e étage du CHSLD de Lac-Etchemin pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.