BOURGAULT-POULIOT, Lucile



Madame Lucile Bourgault-Pouliot, épouse de feu Marcel Pouliot et fille d'Arthur Bourgault et d'Emilia Sylvain, est décédée à l'Hôpital du Saint-Sacrement le 30 mars 2022 à l'âge de 94 ans. Elle était originaire de Saint-Patrice-de-Beaurivage et elle vivait à Sainte-Foy.Elle laisse dans le deuil son filleul Dr Richard Fleet et ses filles Meganne et Maika; son beau-frère Bruce Fleet, ainsi que plusieurs neveux et nièces qu'elle aimait beaucoup, incluant Anne-Marie Fleet, Katherine Leith, Élyse et Danielle Therrien, Annie et Lara Therrien Boulos, et plusieurs amis et voisins, dont Jacinthe et Richard Brochu. Nous remercions sincèrement Dre Joanne Théorêt, Dre Landry, Dre Maryse Turcotte, Dr Francois Dubé ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint- Sacrement pour leurs soins.