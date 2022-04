CÔTÉ, Jean-Pierre



À l'hôpital Jeffery Hale, le 3 avril 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Côté, époux de madame Jacqueline Veillette et fils de feu monsieur Claude P. Côté et de Huguette Lagueux. Il demeurait à Cap-Rouge (Québec).La famille vous accueillera aude 18h à 20h.Il laisse dans le deuil outre sa mère madame Huguette Lagueux; son épouse Jacqueline Veillette ainsi que leurs enfants: Marie-Christine Côté (Guillaume Parisé), Alexandre Côté, William Côté (Andréanne Lamoureux); ses petits-enfants adorés: Élodie, Olivier et Jules; ses sœurs: Élyse Côté, Marie-Claude Côté (Michel Bussières); sa belle-famille: Denise Veillette (feu Jacques Veillette) ainsi que leurs enfants Lyse Veillette (Jocelyn Carrier) et Jean Veillette (Mireille Pellerin). Il laisse également dans le deuil ses nombreux amis, en particulier Éric Tremblay et Hervé Houde; ses partenaires inconditionnels de vélo qui en ont pris soin du moment de l'accident jusqu'à la toute fin; ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces. Un remerciement spécial à toute l'équipe du CHSLD Jeffrey Hale 4e étage, ainsi qu'au personnel impliqué dans sa réadaptation à l'IRDPQ, aile K, pour tous les bons soins prodigués. Veuillez svp compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Martin Matte, pour les victimes de TCC, soit par chèque à l'adresse, 3095, autoroute Jean-Noël Lavoie, 3e étage, Laval, P.Q. H7P 4W5 ou directement sur le site web de la fondation au https://www.fondationmartinmatte.com/faire-un-don/