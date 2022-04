BILODEAU, Simone



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 24 mars 2022, à l'âge de 100 ans, est décédée madame Simone Bilodeau, fille de feu madame Joséphine Picard et de feu monsieur Octave Bilodeau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifMadame Bilodeau laisse dans le deuil son frère Maurice (feu Madeleine Vincent) ; ses nièces et neveux ainsi que ses bons / bonnes amis (es). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée. Des remerciements particuliers sont adressés aux intervenants du CLSC Orléans ainsi qu'au personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à un organisme de votre choix.