DUMONT, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 mars 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Yvon Dumont, époux de madame Lise St-Hilaire. Il était le fils de feu madame Irène Turgeon et de feu monsieur Réal Dumont. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). Monsieur Dumont laisse dans le deuil son épouse madame Lise St-Hilaire; ses frères et sœurs: Denis, Gilles (Doris Lafrance), Lucie (Michel Houde) et Claudette; ses beaux-frères et sa belle-sœur: Roger St-Hilaire (Nicole Mercier) et Richard Côté (feu Nicole St-Hilaire); son filleul Vincent Dumont et son neveu François Dumont, sa filleule Caroline Martel (Cédric Lortie), ses nièces: Véronique St-Hilaire (Christian Savard) et Catherine St-Hilaire (Benoit Villeneuve); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'unité d'oncologie et de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Ses cendres seront déposées au columbarium