AUBÉ, Jacqueline Létourneau



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 14 janvier 2022, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Jacqueline Létourneau, épouse de monsieur Paul Aubé, fille de feu madame Cécile Nappert et de feu monsieur Philippe Létourneau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil outre son époux Paul, sa fille Isabelle Aubé; ses petits-enfants : Pamela Poulin (son conjoint Antoine Lehoux et leur fils Wesley), Tommy Poulin (et son fils Logan), Christopher Poulin et Sabrina Poulin (ses filles Leila et Lise); son frère et sa sœur : Ronaldo (sa conjointe Suzanne Cyr et leur fille Marie) et Yolande; ses beaux-parents : feu Bertha Fournier et feu Arthur Aubé, son beau-frère et sa belle-sœur : Pauline et Claude Aubé, ainsi que des neveux et nièces. La famille aimerait remercier la Dre Isabelle Houde et toute son équipe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, téléphone : 418 683-1449, site web : www.rein.ca/quebec. Des formulaires seront disponibles sur place.