DOYON, Jean-Pierre



À l'Hôpital Anna-Laberge, le 25 janvier 2022, à l'âge de 74 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Jean-Pierre Doyon, époux de feu madame Suzanne Genest. Il était le fils de feu monsieur Léo Doyon et de feu dame Nora Bernard. Originaire de St-François de Beauce, il demeurait à Candiac. Il laisse dans le deuil sa conjointe Liliane Côté; ses enfants: Jean-François, Caroline, Jacinthe (Patrice Bertailles) et feu Marie-Hélène ainsi que ses petits-enfants adorés: Élisabeth, Zachary, Rosalie et Thomas; ses frères et ses sœurs: Jacques (Michele Tremblay), feu Gérard, feu Raymonde (Jean-Louis Damphousse) et Andrée (Louis Cliche); sa belle-famille Genest (Monique, Claudette (André Nadeau) et Carmen (Jocelyn Duquet ) ) et sa belle-famille Côté, ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Même si Jean-Pierre nous a quittés, il sera toujours présent car son souvenir demeurera vivant dans nos cœurs. La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h30.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Anna-Laberge, pour leur dévouement, leur humanisme et les bons soins prodigués à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Anna-Laberge, 200 Bd Brisebois, Châteauguay, QC J6K 4W8, https://www.fondationannalaberge.com/faire-un-don/