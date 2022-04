À quand une grande série québécoise ?

Après s’être alliée avec Netflix pour produire Anne with an E, la CBC était certaine d’avoir découvert la formule magique.

La direction de la CBC avait d’abord vanté pareille alliance, mais elle ne fut pas longue à déchanter. Avec ses millions, Netflix avait rendu la série possible, mais le géant s’en réservait tous les droits, abandonnant au diffuseur les droits canadiens pour une période limitée. Se mordant les doigts que le diffuseur se soit ainsi laissé prendre, Catherine Tait, la nouvelle PDG, jura qu’à l’avenir elle veillerait à ce qu’on garde jalousement la propriété intellectuelle des productions. Pour l’instant, à moins qu’on y travaille dans le secret absolu, la CBC ne semble pas avoir sur le métier une autre série d’envergure comme Anne.

Même constat pour le réseau français où on continue de produire comme de la saucisse des séries sans trop d’ambition. Ce n’est pas que ces séries soient mauvaises, mais rares sont celles qui sortent du lot. Plus rares encore sont celles qui pourraient exporter aux quatre coins du monde le génie de nos créateurs et de nos interprètes.

GERMINAL, UNE SÉRIE SPECTACULAIRE

Samedi dernier, Radio-Canada a diffusé le dernier des six épisodes de Germinal, une série d’époque dont l’imposant budget fut défrayé par France Télévisions, la RAI d’Italie et la RTBF de Belgique. L’œuvre n’est pas sans défauts, mais elle n’a rien à envier aux meilleures séries américaines ou britanniques. Comportant comme bien d’autres quelques longueurs, utilisant plus de ralentis qu’il n’en faudrait, la série Germinal, d’après le roman d’Émile Zola, n’en est pas moins animée d’un souffle épique puissant. Elle nous transporte dans le monde cruel des houillères qu’on exploitait à Anzin, dans le nord de la France, à la fin du l9e siècle.

La série fourmille de scènes d’action vertigineuses et ne nous épargne rien des violences auxquelles étaient confrontés les mineurs de charbon, galérant comme des forcenés dans des mines insalubres sans arriver pour autant à nourrir leurs familles. À bout de souffle, les poumons ruinés par la silicose comme nos mineurs d’Asbestos, ils déclenchent la grève pour obtenir de meilleures conditions. La grève se termine dans le sang, une tuerie dont l’armée est responsable. Les patrons finissent donc par l’emporter.

DEUX QUÉBÉCOIS EN VEDETTE

Deux Québécois, Marie-Rose Perreault et Aliocha Schneider tiennent, dans Germinal, des rôles de premier plan. Non seulement ils jouent à la perfection, mais ils font la preuve tous les deux qu’il est plus facile pour un Québécois de maîtriser l’accent français que pour un Français de rester crédible avec le nôtre. Les avait-on distribués pour faciliter la vente de la série au Québec ? Sans doute, mais leur réjouissante présence n’a pas amadoué Radio-Canada. Le réseau français a diffusé Germinal à 21 h le samedi soir, une heure qui est loin d’être idéale pour une série dramatique.

Germinal représente pourtant le genre de série auquel un mandat remanié de Radio-Canada devrait l’astreindre. C’est le seul de nos diffuseurs capable d’investir de temps à autre plusieurs millions pour une série, encore qu’il puisse très bien en partager le coût, comme l’a fait France Télévisions, avec des télévisions étrangères. Nos réalisateurs, nos artistes et artisans ont fait la preuve depuis longtemps qu’on peut leur confier pareilles séries d’exception.

Quant au public, il mérite mieux. S’il reste fidèle pour le moment aux séries courantes qu’on lui présente soir après soir, il n’en cherche pas moins sur Netflix et les autres plateformes numériques des œuvres plus substantielles. Comme Germinal, par exemple.