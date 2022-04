BLAIS, Thérèse Blanchet



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 mars 2022, à l'aube de ses 87 ans, est décédée madame Thérèse Blanchet, épouse de feu monsieur Jean-Robert Blais, fille de feu madame Marie Anne McNeil et de feu monsieur Raoul Blanchet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Linda Stuelsatz) et Nathalie; ses petites-filles : Cloé et Noémie (Hubert Villeneuve); ses arrière-petits-enfants : Émile, Théo et Laetitia. Elle était la sœur de : feu Simone (feu Gérard Robitaille), feu Yvette (feu Louis Bussières), feu Marie-Paule (feu Maurice Guay), feu Madeleine (feu Roland St-Pierre), feu Lucien (feu Françoise Allaire), feu Raymond (Jeannine Ruel), feu Juliette et feu Jean-Claude (feu Claire Bélanger). Elle était la belle-sœur de feu Pierrette Blais (feu Marcel Carrier) et feu Jacques Blais (feu Micheline Côté). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier à sa nièce Lise St-Pierre pour sa présence et son accompagnement. Sincères remerciements au personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus), téléphone : 418 525-4385, site web : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec ou autre organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.