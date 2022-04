LABRECQUE, Armande Poitras



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 26 mars 2022, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédée dame Armande Poitras, épouse de feu monsieur Maurice Labrecque, fille de feu dame Rita Portelance et de feu monsieur Armand Poitras. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Élaine (Roger Langlais) et Christian (Hélène Dorval); ses petits-enfants: Fannie et Simon, son arrière-petit-fils Émile; ses frères et sœurs: Jean-Marc (feu Jocelyne Bouchard), Roger, Michelle et Jocelyne; une amie de la famille Ginette Ménard, la famille Tardif, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du pavillon Coulombe de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les excellents soins prodigués. Un merci bien spécial au Dr Vincent Mainguy et à Mme Catherine Garneau, infirmière, du GMF-U de la Haute-Ville pour leur précieux accompagnement pendant les derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.