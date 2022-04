BOULANGER SAVARD, Georgette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 11 mars 2022, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée madame Georgette Boulanger, épouse de feu monsieur André Savard. Elle était la fille de feu Madame Rose Gagnon et de feu Monsieur Joseph Boulanger. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Gilles Savard, Denis Savard (France Boudreau) et Sylvie Savard (Daniel Poirier), ses petits-enfants Christian et Geneviève Savard, Andréanne et Alexandra Poirier et ses arrière-petits-enfants, ses sœurs feu Gisèle Boulanger (Laurent Lefebvre), feu Jeanne-D'Arc Boulanger (feu Marcel Thibault), feu Marguerite Boulanger et feu Viviane Boulanger (feu Roger Fiset), son frère feu Jean-Paul Boulanger (feu Colette Savard) et son beau-frère feu Jules Auguste Savard (feu Marie-Reine Lafrance) et ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, adresse : 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.