BOUCHARD, Fortunat



Au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, le 9 janvier 2022, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé monsieur Fortunat Bouchard, époux de dame Denise Perreault, fils de feu monsieur Fortunat Bouchard et de feu dame Eugénie Ouellet. Il demeurait à Saint-Alban. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance,à lade 12h30 à 14hL'inhumation suivra à une date ultérieure. Outre son épouse, monsieur Bouchard laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane et Nathalie (Daniel Tremblay); ses frères et sœurs: feu Rosida (feu Roméo Girard), feu Rose-Ange (feu Paul-Émile Desbiens), feu Olivette (feu Georges Lavoie), feu Thomas-Louis (Huguette Tremblay), Ghislain (Viola Lebel), Isola (feu Yvon Côté), Colombe (Benoît Gauthier), Thérèse (Ghislain Tremblay), feu René (feu Claudette Tremblay), Paul-Henri (Monique Poirier) et Carole; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Liliane Perreault (Henri Huot) et Monique Perreault (Bertrand Frenette); ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières et l'équipe du SAPA du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec https://fondationduchudequebec.org/ ou Fondation Santé Portneuf https://fsssp.ca/ ou Fondation IUCPQ https://fondation-iucpq.org/