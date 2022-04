André Sauvé ferme la boucle

« Je tenais à terminer la tournée pour bien fermer cette boucle-là. » De passage à Montréal pour deux représentations de Ça, vendredi soir et samedi, André Sauvé est dans la dernière ligne droite de sa tournée, qui se terminera en juin. Ces représentations marqueront la fin d’une trilogie qu’il poursuit depuis 15 ans.

André Sauvé a envie de nouveau. L’humoriste ne tourne pas le dos à la scène, loin de là. Mais il ne veut plus refaire le modèle « one-man show, décor, tournée ». Après trois spectacles solos, il connaît trop bien la formule.

Son spectacle Ça se veut ainsi la fin d’une trilogie qu’il a commencée en 2008. « Le spectacle se termine en fermant quelque chose, dit-il. Et il faut fermer si on veut ouvrir autre chose. »

C’est pour cette raison qu’André Sauvé tenait à terminer la tournée de Ça. Quand la pandémie a frappé, l’humoriste venait de franchir le cap des 100 000 billets vendus et 145 représentations. Après deux ans d’arrêt, il aurait pu fermer les lumières sur cette production.

« Mais je ne voulais pas que ça finisse en queue de poisson et qu’on rembourse les gens, dit-il. J’aurais trouvé ça dommage. Je suis content de bien clore la patente. Je trouve ça important de bien faire les choses. »

André Sauvé avait 40 spectacles à donner avant de terminer la tournée. L’arrivée d’Omicron a chamboulé l’horaire, si bien qu’il fera toutes les représentations restantes en quatre mois au lieu de six.

L’humoriste est remonté sur scène le mois dernier. Il n’avait pas joué devant public depuis deux ans.

« J’avais un peu le trac au début, dit-il. Mais il a été balayé assez vite par la satisfaction des gens. Au début, ça faisait drôle de passer d’un rythme de vie vraiment reculé à celui des projecteurs et des caméras. »

« J’aime me déstabiliser »

André Sauvé a passé la majorité de la pandémie dans sa maison des Hautes-Alpes, en France. « Dès que tu es à la campagne, ça change tout, dit-il. La pandémie, je ne l’ai pas vécue comme la plupart des gens qui sont en ville. »

Que fera-t-il une fois sa tournée terminée ? André Sauvé ne le sait pas précisément, même s’il mentionne avoir plusieurs idées en tête.

« J’aime ça me déstabiliser, dit-il. En ce moment, j’ai plein d’affaires écrites et je ne sais pas encore quelles formes elles vont prendre. »

Il aimerait bien revivre un projet stimulant comme celui du spectacle avec l’OSM, qu’il avait fait en 2017. « J’avais adoré ça. »

Et il est aussi ouvert aux offres pour le cinéma. « Ça me plairait de jouer dans un film, pas nécessairement une comédie, justement pour me déstabiliser encore. Je trouve ça plaisant de se découvrir ailleurs. »

André Sauvé présentera Ça vendredi soir et samedi, au Théâtre St-Denis. Pour les infos : andresauve.com.