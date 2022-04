LAMBERT, Dominique



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Dominique Lambert. Il était l'époux des 65 dernières années de madame Florence Beauchesne. Il était le fils de feu dame Robertine Roger et de feu monsieur Héliodore Lambert. Il demeurait à Lévis (secteur de Saint-Nicolas) autrefois de Saint-Apollinaire. La famille recevra vos condoléances en présence des cendresLes funérailles ont été confiés à HARMONIA. Il est allé rejoindre ses enfants prédécédés : Lynda, Langis, Jean-Luc et Nancy. Il laisse dans le deuil outre son épouse Florence, ses enfants : Carolle, Pauline (Mario Trépanier), Sylvain et Tony (Valérie Martel); ses petits-enfants : Véronique (Walter Bauer), Joannie (François Bellavance), Andréanne (Samuel Levallois-Gignac), Audrey (Gabriel Buisson), Marie-Eve (Karl Ginchereau-Picard), Pierre-Luc, Frédérik (Coralie Turgeon), Andréa (William Vallée), Gabriel et Christopher; ses arrière-petits-enfants : Raphael, Billy, Ethan, Megan, Mila, Emma, Mathis et Alexis; il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Fleurette, feu Louisette, feu Benoit, Jean-Marie (Oviette Collin), Yvette, Jean-Marc (Yolande Boucher), Rosy (Yvon Fortin) et Claude; sont également dans le deuil sa belle-sœur Thérèse Beauchesne (André Tremblay) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des enveloppes de dons seront disponibles sur place.