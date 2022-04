POULIOT, Laurette Gingras



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 février 2022, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédée madame Laurette Gingras, épouse de feu Léopold Pouliot, fille de feu madame Germaine Gilbert et de feu monsieur Wilfrid Gingras. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11h30.Les cendres seront déposées au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Pascale Isabelle), Suzanne (feu Jacques Fréchette) et Christian; ses petits-enfants: Éric (Myriam Drapeau), Patricia. Mélissa (Andrew Masson Wong) et son arrière-petite-fille Ivy; son frère et ses sœurs: Gérard (feu Lucie Robitaille), Colette (feu Gaston Lafleur), Liliane (feu Guy Tardif), ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Madeleine (Léo Rochette), Pierre (Madeleine Pépin), Irène (Jacques Soulard), Ludovic (Marie-Claire Parent), Adrienne (Gustave Paradis), Jeanne-Berthe (Lucien Bédard); ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Pouliot, tous décédés.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.