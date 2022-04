FRENETTE, Marie-Rose



À l'Hôpital du CHUL de Québec le 20 février 2022 à l'âge de 97 ans, dans un climat de paix et de sérénité, est décédée madame Marie-Rose Frenette. Elle fût l'épouse de feu Joseph Pagé et en secondes noces de feu Paul Darisse. Elle était la fille de feu Eugène Frenette et de feu Virginie Côté. Elle a demeuré plus de 13 ans au Manoir Sully, et depuis août 2021, à l'Auberge des 3 Pignons. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Laurent (feu Pauline Gosselin) (Sylvie Beaupré), Diane (Jean-Guy Lavoie), Nicole (Michel Pépin), en secondes noces (feu Paul-Henri Ratté), Céline (feu Jean Pouliot) (André Ouellet). Ses petits-enfants qu'elle a tant bercés et aimés: François, Éric (Chantal Tremblay) (Anne Chauviaux), Isabelle, Rémi (Mélissa Chamberland), (Elyse et Sabrina Ratté); ses arrière-petits-enfants qu'elle chérissait tant: Antoine, Ariane, Annabelle, Alexandre Fortin, Eugénie, Manu, Tristan Lavoie, Marie-Soleil, Océane Pagé ainsi que (Justin et Mylène Aubry). Sa sœur Béatrice (feu Jacques Pagé). Elle est allé rejoindre ses sœurs feu Rosa (Claude Julien), feu Germaine, feu Lucienne, ainsi que ses beaux-frères et belles sœurs: feu Laurent (frère Albert), feu Jean-Paul, feu Jacqueline (André Ménard), feu Claude (Noëlla Paradis), feu Irène (feu Victor Arsenault), feu Gérard (Dorothé Dupont), feu René (feu Yvette Bégin), feu Laurence, Michel (feu Pierrette Grondin), feu Armand (Lise Dionne); ainsi que ses nombreux neveux et nièces, tout particulièrement Michèle Julien, cousins, cousines et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléancesde 13h à 14h,coin Bélanger et Beaucage, et de là au cimetière St- Charles. Elle a été confiée àLa famille tient à remercier le personnel du CHUL pour leur dévouement et soutien exceptionnel de l'unité de gériatrie. Vos témoignages de sympathie à la mémoire de l'être cher peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec Complexe Synase, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec QC G1J0H4 tél : 418-525-4385 ou à la fondation Alzheimer.