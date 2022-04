TREMBLAY, Rosanne



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 février 2022, à l'âge de 78 ans et 9 mois, est décédée madame Rosanne Tremblay, épouse de feu monsieur Jean-Jacques Asselin. Elle était la fille de feu madame Angéline Lessard et de feu monsieur Émile Tremblay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Martine Bilodeau (Harold Gamache) et Denis Bilodeau, (Hélène Desbiens); ses sept petits-enfants et leurs conjoints Mélanie Anctil (Hugo), Marie-Pier Anctil (Alex), Vanessa Gamache (Dany), Vickie Bonsaint (Émeric), Robert Bonsaint, Laurent-Olivier Desbiens-Côté (Élisabeth) et Marianne Desbiens-Côté (Marie-Ève); ses arrière-petits-enfants Mathis, Maëlie, Makenzie, Noah, Logan, Zack, Éloi, Victor et Romy. Elle laisse également dans le deuil son frère M. Jean-Guy Tremblay (Linda Caron); feu Mimi (Jean-Yves Dubeau); madame Sergine Paradis; ainsi que ses cousins et cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de néphrologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, spécialement le Dr. Ludwig Haydock, ainsi que l'équipe du 7ième étages pour leurs bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de St-Tite-des-Caps. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-6241, Courriel : info@diabec.com, site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org et la Fondation Maurice Tanguay, 4815, boulevard de l'Ormière, bureau # 280, Québec, QuébecTéléphone : 418 627-5527, courriel : fondation@tanguay.ca Des formulaires seront disponibles sur place.