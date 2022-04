DIONNE, Doris Dubé



Au CHSLD Saint-Joseph de Lévis et autrefois de Saint-Pacôme, le 21 décembre 2021, entourée de l'amour de ses enfants est décédée à l'âge de 92 ans et 2 mois Mme Doris Dubé, épouse de feu M. Raymond-Marie Dionne; fille de feu Mme Yvonne Ouellet et de feu M. Joseph Dubé. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale samedi 9 avril de 12 h à 13 h 50.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Michelle Chénard), Denis (France Lizotte), Gilles (Nathalie Pelletier), Louise (Pierre Chrétien), Luc (Brigitte Caron); ses petits-enfants: Annick, Suzie, Sophie, Jessie, Karine, Isabelle, Nanny, Jonathan, Jimmy, Dany et Sheyla ainsi que leur conjoint et conjointe. Ses arrière-petits-enfants: Mathieu, Maxime, Frédérick, Estebann Raphael, Enzo, Eve, Kim, Nathan, Abby, Anaël, Laurie, Elianne, Allie, Adam, Charlie; son arrière-arrière-petit-fils, Logan. Elle était la sœur de feu Maxime (Sendy) et feu Anita (Oscar Paradis). Sont aussi attristés par son départ ses nièces: Francine Paradis (feu Jacques Théroux), Nicole (Réjean Beaudet), Pierrette (Pierre Guay); ses nièces et neveux des familles Bard et Dionne ainsi que ses ami(e)s. Un merci particulier à Marie-Michelle Breton, TS du CHSLD, pour son aide précieuse auprès de notre mère et notre famille, au Dr Michel Tremblay, à Serge Corriveau, infirmier et au personnel du 4e étage du pavillon d'Youville pour les bons soins prodigués ainsi qu'à Isabelle Gagnon et Sophie Dionne pour leur écoute. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la