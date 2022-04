LAPOINTE, Roger



À l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, le 14 mars 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Roger Lapointe, fils de feu dame Jeanne Thivierge et feu monsieur Lucien Lapointe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: André (Suzanne Boutin), Louisette (feu Gilles Fluet), Jacques (Aliette Dufour), Raymonde (Pierre Gingras), Denise et feu Jean (Diane Trempe); ainsi que ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement la Dre Christine Lemay ainsi que le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital de Sainte-Anne de Beaupré pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital de Sainte-Anne de Beaupré, 11000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec), G0A 1E0, site web: www.jedonneenligne.org/fondationhsab