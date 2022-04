Budget fédéral 2022: Ottawa veut accélérer ses investissements dans les infrastructures

Le Québec devra mettre les bouchées doubles pour avoir droit aux 3,3 milliards $ qui lui reste dans le programme fédéral d’infrastructures : Ottawa devance de deux ans, la date limite pour lui soumettre des projets.

Le gouvernement Trudeau souhaite ainsi forcer le pas des provinces pour accélérer la réalisation de grands projets d’infrastructures.

Jusqu’à présent, sur une enveloppe totale de 33,5 milliards $, 20 milliards $ ont été investis un peu partout au pays à travers 4 500 projets, comme le prolongement de la ligne bleue à Montréal.

Comparativement au reste du Canada, c’est au Québec que le montant restant dans ce programme est le plus élevé. À titre de comparaison, l’Alberta n’a plus que 60 millions $ à dépenser, et l’Ontario, 90 millions $.

En revanche, la pandémie ayant entrainé du retard dans la réalisation de plusieurs projets déjà approuvés, l’échéance de construction du même programme sera repoussée de 2027 à 2033.