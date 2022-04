Budget fédéral 2022: Ottawa taxe les banques, mais moins que prévu

Ottawa en avait une promesse électorale, celle de taxer davantage les grandes banques et les assureurs qui ont continué d’engranger des milliards de dollars de profits durant la pandémie. Mais le fédéral ira chercher moins d’argent que prévu avec ces deux mesures phares.

Lors de la campagne électorale de 2021, M. Trudeau avait promis de hausser le taux d’imposition des plus grandes institutions bancaires au pays. Dans la plateforme libérale, il promettait même d’aller chercher jusqu’à 10,5 G$ sur quatre ans.

Mais finalement, les mesures annoncées dans le budget vont générer beaucoup moins qu’anticipé pour le gouvernement, un montant de 4,8 G$ lors des quatre prochaines années, 6,1 G$ sur cinq ans.

Le fédéral constate que les institutions financières ont continué de performer durant la pandémie et ont largement récupéré. Ottawa veut donc qu’elles contribuent «à la relance économique» et leur impose un dividende temporaire, un impôt ponctuel de 15 % sur leurs profits de l’année 2021. Les banques auront et les assureurs auront cinq ans pour payer la note.

Ottawa va aussi hausser l’impôt de ces sociétés de 1,5 point de pourcentage ce qui fera passer leur taux d’imposition de 15 à 16,5 %.