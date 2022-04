LEMIRE, Nicole



À l'Hôpital St-Sacrement, le 22 mars 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé madame Nicole Lemire, épouse de monsieur Claude Gosselin. Elle était la fille de feu Charles Lemire et de feu Irène Forest. Native de Ste-Croix, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude, ses frères et sœurs: feu Michelle (Guy Lessard), Rita (Alyre Chiasson), feu Pierrette, Pierre (Ghyslaine Guay), Gaston (Gisèle Tancrède), Odette (Richard Lemay), Gisèle (Michel Routhier); les membres de la famille Gosselin; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h.