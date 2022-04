LANGLOIS, Géraldine



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 4 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Géraldine Langlois, épouse de feu monsieur Claude Janelle, fille de feu monsieur Adjutor Langlois et de feu dame Angélina Gariépy. Elle était native de Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 8h30 à 10h30L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Madame Langlois laisse dans le deuil ses enfants: feu Gaétan (Carole Poulin), Myriam (Gaétan Gagnon) et Johanne (Yvon Germain); ses petits-enfants: François, Alexandre et Laurence; ses arrière-petits-fils: Félix et Xavier; ses frères: Maurice et Normand; ses belles-sœurs et ses beaux-frères, ses neveux et ses nièces ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille remercie de tout cœur le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour tous les beaux et bons moments qu'ils ont offerts tout au long de son séjour.