BLANCHET, Juliette



À Lévis, le 18 mars 2022, est décédée à l'aube de ses 92 ans, Madame Juliette Blanchet. Épouse de feu Jean-Baptiste Auger, fille de feu Marie-Ange Martel et de feu Aduire Blanchet, elle résidait à Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Marielle Demers, Ginette (Yvon Beaudet) et Louis (Carole Châteauneuf); ses petits-enfants: Maxime, feu Jérôme, Vanessa, Jean-François, Louis-Philippe, Nicolas, Camille et Ariane; ses arrière-petits-enfants: Alexia, Nathan, Coralie, Anthony et Renaud. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et ses sœurs: Simone (feu Clément Tancrède), Laurent (feu Fernande Mercier), Clément (feu Gertrude Morin), Louisette (Paul Laberge), Claudette, Pierre (Louise Brousseau) et Marc. Elle a rejoint Rose (feu Adrien Lemay), Lucienne (feu Bruno Boisvert), Hélène (feu Georges Beaudet) et Richard (feu Jocelyne Lemay) qui l'ont prédécédée. De la famille Auger, elle était la belle-sœur de: Thérèse (feu Philippe Lemay) et Martin (feu Simone Bélanger). Elle est allée rejoindre Gérard (feu Cécile Lemay), Roland (feu Marcelle Laverdière), Bruno (feu Colette Groleau), Ida (feu Jean Lemay), Marguerite, Jeannette (Raynald Forest) et Françoise (feu Marcel Groleau). Sont aussi endeuillés plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille vous accueillera pour les condoléancesà partir de 9 h 30.Des remerciements très sincères sont adressés au personnel soignant de la résidence Le Riverain pour les excellents soins prodigués et toute l'attention donnée à Madame Juliette. De même, la famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité de l'accompagnement professionnel pendant les derniers jours vécus avec notre mère.