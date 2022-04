CH: un duel de bas de classement

Les Canadiens de Montréal et les Devils du New Jersey sont les deux pires formations dans l'Association de l'Est. Jeudi, elles croiseront le fer, à Newark.

En effet, le Tricolore, avec 49 points, est bon dernier, non seulement au classement dans l'Est, mais également au classement général de la LNH. De leur côté, les Devils ont 54 points et sont avant-derniers dans l'Est.

Le gardien du CH Carey Price a accompagné ses coéquipiers lors de ce voyage qui mènera l'équipe au New Jersey et à Toronto. Toutefois, le numéro 31 ne disputera pas de partie.

Le défenseur Justin Barron et l'attaquant Paul Byron, blessés, n'ont pas accompagné l'équipe lors du voyage.