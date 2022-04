Championnat mondial de courte piste: Schulting se retire en raison de la COVID-19

De grosses pointures brilleront par leur absence au Championnat mondial de courte piste, dont la championne du monde Suzanne Schulting, qui s’est retirée, jeudi, après avoir reçu un test positif à la COVID-19.

Les organisateurs ont appris la nouvelle, jeudi matin, alors que Schulting a confirmé son retrait. La Néerlandaise avait remporté l’or dans les trois épreuves individuelles, le titre au cumulatif et au relais 3000 m l’an dernier à Dordretch, aux Pays-Bas.

La patineuse de 24 ans a aussi gagné quatre médailles lors des Jeux de Pékin. En Coupe du monde cette année, elle a remporté le titre sur 1000 m et l’argent sur 1500 m.

Schulting était dévastée par la tournure des événements. « Je suis brisée mentalement, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Après avoir refait le plein après les Jeux, j’étais prête à défendre mes cinq titres. J’ai tout fait pour demeurer négative, mais ça n’a malheureusement pas fonctionné. »

Schulting et Choi Min Jeong ont remporté cinq des six derniers titres. Ennuyée par les blessures au cours des deux dernières années, la Coréenne est revenue en force à Pékin en remportant l’or sur 1500 m et elle sera présente à Montréal.

Championne olympique sur 500 m, l’Italienne Arianna Fontana est demeurée à la maison tout comme l’Américaine Kristen Santos et la Coréenne Lee Yu Bin. Les Chinoises et les Japonaises n’ont pas fait le voyage en raison de la pandémie alors que les Russes et les Biélorusses ont été exclus du championnat.

Vice-championne en titre, Courtney Sarault sera-t-elle en mesure de rebondir après avoir connu des Jeux difficiles ? La patineuse de Moncton a été au centre d’un dernier échange raté qui a privé le Canada d’une médaille.

Opportunité

« Le retour des Jeux a été difficile pour Courtney, a reconnu l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne, Sébastien Cros. Ce fut plus long de retrouver son énergie au retour, mais on ne sait jamais. Elle est tellement compétitive qu’elle est capable de causer des surprises. Sa condition ne signifie pas qu’elle aura un bon ou moins bon en course. »

Cros prend pour exemple les performances de Sarault lors des deux dernières Coupes du monde cette année. « Ça n’allait pas trop bien lors des deux premières étapes en Asie ; elle a changé de lames avant la Coupe du monde et elle était en feu lors des deux dernières Coupes du monde, a-t-il rappelé. Elle a la capacité de tirer de grosses courses même quand on ne s’y attend pas. »

Sarault ne se fixe pas d’attentes. « Je veux m’amuser et j’espère obtenir de bons résultats, a-t-elle indiqué. Je veux être fière de la façon dont je patine et que les gens soient fiers de mes performances. »

Du côté masculin, le Hongrois Shaolin Liu, qui a terminé au 2e rang l’an dernier, et le Coréen Hwang Daeheon sont les principaux absents.

Champion en titre et premier, le Hongrois a remporté une médaille olympique avec l’or au 500 m et le bronze au 1000 m. Son frère Shaoang est l’un des grands favoris.