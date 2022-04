Cory Albert: tiktokeur et investisseur immobilier à 21 ans

En collaboration avec

«J’anticipais détenir une valeur nette d’un million de dollars à 21 ans. Finalement, c’est la moitié, mais c’est déjà pas si mal, non?» Avec ses 65 000 abonnés TikTok et ses grandes ambitions d’avenir, le Gatinois Cory Albert suit un étonnant parcours : il investit à la fois en immobilier et surtout, dans les décennies à venir.

À 15 ans (il y a six ans!), Cory a fait un voyage marquant. À Miami, marchant devant une maison de rêve, il s’arrête et demande au père de son ami : «Comment fait-on pour acquérir une maison de ce genre? Gilles m’a répondu que je devais devenir entrepreneur».

Après une première incursion dans le domaine de la mode, Cory cumule les boulots tout en épargnant, en vue de vivre de sa tenace passion : l’investissement immobilier.

Étancher sa soif d’apprendre

La grande curiosité insatiable de Cory Albert est peut-être le premier moteur de son succès. «C’est vrai, j’ai toujours posé des questions, mais surtout, j’ai écouté les réponses. À mon avis, dès le moment où tu penses que tu sais tout, tu cesses d’évoluer.»

Au bout de quelques années, il a pu économiser suffisamment d'argent pour mettre une mise de fonds de 19 000 $ sur un premier triplex. «Depuis, j’applique une philosophie qui m’interpelle, à savoir que la business, c’est d’abord un échange de valeurs, au-delà de la transaction.»

S’il dit ne rien connaître en rénovations et en construction, il en sait suffisamment pour s’associer à des partenaires, embaucher des professionnels et comprendre les mécanismes de la Régie du bâtiment et de la Commission de la construction du Québec.

C’est ainsi qu’on le retrouve propriétaire d’immeubles habités par des personnes qui pourraient être ses parents!

Concentré sur le long terme

Loin des clichés de la voiture de luxe, des vêtements griffés ou des soirées animées à se la jouer big, Cory consacre ses énergies à son ambition : «Mon but n’est pas de dépenser aux restos la fin de semaine, c’est de rester concentré sur mon objectif ultime. »

Voici 8 apprentissages de Cory

Le ton assuré et enthousiaste, Cory Albert partage quelques conseils.

1. Il y a quelques années, j’avais trois jobs et l’un de mes mentors m’a fait réaliser que j’agissais comme un employé. Il m’a dit qu’en apportant de la valeur aux gens, ils m’offriraient de l’argent en échange. Mon approche avec l’immobilier est de me dire qu’au lieu de gagner de l’argent en travaillant, je perçois de l’argent en investissant.

2. Ton temps, c’est ta plus importante ressource. On ne dispose que de 24 heures dans une journée. Et la vie passe vite. Je ne veux pas regarder celle des autres sur Netflix, je veux bâtir la mienne.

3. Délègue les tâches où tu peux payer moins que ton taux horaire pour rester concentré sur tes talents et tes activités rentables. Avant, je faisais tout : la tenue de livres, les appels de ventes et le montage de mes vidéos. Désormais, je me concentre sur deux aspects : placer mon argent dans des immeubles et accompagner des étudiants dans l’achat de leur première propriété.

4. Dresse un bilan de tes finances, évalue ce qui est une dépense et ce qui est un investissement. Réduis les dépenses et concentre-toi sur les investissements.

5. Je vois des jeunes (j’ai déjà été du nombre!), qui sont prêts à payer 1 000 $ pour un nouveau téléphone, mais hésiter au moment d’investir ce même montant pour se rapprocher de leur objectif. Il faut faire des choix calculés!

6. On trouvera toujours des gens pour nous critiquer, mais on ne doit pas les laisser entraver notre route. La critique, c’est souvent le signe qu'on est sur la bonne voie.

7. On passe du conte de fées à la réalité quand on prend les mesures nécessaires pour réaliser notre rêve. Je me lève à 5 h 30 et me couche à 22 heures.

8. Pour avoir du succès, on gagne à s’inspirer des personnes qui ont déjà du succès.

Et à propos de sa popularité sur TikTok?

«À ma première vidéo, j’ai obtenu plus de 200 000 vues! Je pense que les gens se reconnaissent dans ma personnalité et mon authenticité. L’immobilier, c’est en partie un jeu de contacts. Les personnes qu'on connaît, c’est important, mais ce qui est encore plus important, c'est QUI te connaît! Alors, en plus de partager ma passion, les médias sociaux me permettent d’obtenir la visibilité auprès de potentiels partenaires et de futurs vendeurs. Donc, tisser des liens apporte aussi de la valeur!»

