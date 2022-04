COVID-19 comparée à un rhume: une déclaration de Legault cause un malaise

Une déclaration du premier ministre François Legault qui comparait la COVID-19 à un rhume pour les personnes vaccinées, lundi, ne passe pas chez les partis d’opposition à Québec.

Ses adversaires accusent le premier ministre d’avoir cherché à minimiser la sixième vague qui frappe présentement le Québec.

François Legault a alors déclaré que la vaccination « aide ». « Je l’ai vécu la semaine passée, même si on l’attrape, ça donne un rhume, à peu près », disait-il.

« On ne peut pas minimiser cette affaire-là en disant : C'est un rhume. Moi, je ne connais personne qui est mort d'un rhume, puis j'ai eu des rhumes dans la vie, je ne me suis jamais ramassé aux soins intensifs, a souligné le député solidaire Vincent Marissal. C'est un jovialisme qui n'est pas à la hauteur de l'institution du premier ministre, qui doit quand même garder le cap et ne pas baisser la garde. »

Le libéral Monsef Derraji a également déploré « un raccourci » du premier ministre. « Je ne sais pas, après deux ans de pandémie, qu'est-ce qui a poussé le premier ministre à dire que la COVID était un rhume? », dit-il.

Pour le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneault, le premier ministre a cherché à banaliser la pandémie.

