Des légendes encore compétitives

AUGUSTA | On ne s’ennuie jamais avec les récits et le picossage entre Jack Nicklaus et Gary Player au Tournoi des Maîtres. Accompagnés de Tom Watson cette année, ils ont raconté leurs prouesses sur les parcours de golf.

Un journaliste a demandé d’identifier la dernière fois qu’ils avaient enregistré un pointage sous leur âge.

À 86 ans pour Player, 82 pour Nicklaus et 72 pour Watson, les réponses ont surpris l’auditoire. Sans vantardise bien évidemment !

Nicklaus a même répondu pour son grand rival et ami sud-australien.

« Pas plus tard que la semaine dernière. Gary est sorti du parcours et quand je l’ai vu, il était fâché. Il venait de rater un roulé de six pieds. Je me suis étouffé. Je lui ai demandé ce qu’il avait fait.

« Il m’a répondu : “Si je l’avais réussi, j’aurais joué 18 coups sous mon âge.” Je croyais que c’était donc un score de 72. Il m’a répondu : “Non, 68. Ce n’est pas pire à 86 ans. »

Quand on évoque le tirage de pipe entre les deux légendes vivantes du sport...

Et Player ne joue pas des tertres devancés, surtout pas.

« Ce jeune homme sait encore très bien jouer », a répliqué Nicklaus qui ne se souvient bien de cette dernière fois où il a brisé son âge sur un parcours.

Pour renchérir sur les bons mots de son comparse, Player a ajouté qu’il a battu son âge plus de 2000 fois de suite. Le compte y serait puisqu’il compte 142 victoires professionnelles en carrière.

Aucun de ses collègues ne l’a contredit.

Mais selon leurs propos, Sam Snead aurait amélioré son âge sur le parcours à partir de 59 ans. À leurs yeux, celui-ci était le plus bel athlète qu’ait connu le golf.

La première fois que Nicklaus a réussi cet exploit personnel, il avait soufflé 64 bougies. Idem pour les deux autres.

Pas de doute, ils récitent aussi bien leurs histoires rocambolesques et intéressantes que leurs bâtons de golf.

La « recrue » au départ

Appelé à prendre le relais pour la cérémonie des coups protocolaires lançant avec tradition le Tournoi des Maîtres, Watson a tenu à remercier les dirigeants du Augusta National et ses valeureux collègues pour l’invitation.

L’homme aux huit titres du Grand Chelem, dont deux conquêtes du veston vert en 1977 et 1981, a exprimé toute sa gratitude sur le tertre, devant des milliers de «patrons», avant de s’exécuter.

La « recrue » de 72 ans qui est venue en relève à Arnold Palmer, décédé en 2016, et à l’invité de l’an dernier, Lee Elder, décédé en novembre 2021, a placé sa balle dans l’allée à une quinzaine de verges devant celle de Player.

« J’étais heureux quand j’ai reçu l’invitation et je suis actuellement humble, car de la façon que je regarde ces deux “vieilles chèvres” à mes côtés, je ne suis pas en mesure de marcher dans leurs souliers, a commenté Watson en conférence de presse. Je n’appartiens pas au même groupe que ces deux golfeurs. »

Nicklaus compte 18 majeurs tandis que Player en a remporté neuf. À eux trois, ils comptent 35 tournois du Grand Chelem derrière la cravate.

Peu importe le nombre, un nouveau trio est né.

Mais à observer et écouter Nicklaus, on sent que sa santé cloche. On aperçoit un « Golden Bear » plus frêle, plus fragile.

En conférence de presse, il se disait « personnellement chanceux de pouvoir y participer, point à la ligne » en faisant remarquer à ses copains qu’ils savaient ce qu’il en retournait. L’octogénaire n’est toutefois pas allé plus loin.