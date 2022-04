Des répercussions pour Tim Stützle?

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Tim Stützle pourrait manquer le match de jeudi soir contre les Predators de Nashville en raison d’une blessure au genou subie lors d’une séquence largement médiatisée survenue mardi face au Canadien de Montréal.

• À lire aussi: Le temps risque de manquer aux Jets

• À lire aussi: Un but de rêve pour Justin Barron

En marge de la séance d’entraînement matinale des siens, l’instructeur-chef D.J. Smith a mentionné que les ennuis du hockeyeur allemand étaient reliés au contact genou à genou l’impliquant avec Nick Suzuki deux jours auparavant. Une confirmation de sa participation ou de son absence au duel prévu au Centre Canadian Tire sera effectuée ultérieurement.

Le choc entre Stützle et Suzuki - qui avait écopé d’une punition mineure pour son geste - a fait jaser sur la patinoire et dans la salle de conférence de presse. Le vétéran du Tricolore Brendan Gallagher a tenté de s’en prendre au porte-couleurs des «Sens» en fin de rencontre et devant les journalistes, il a accusé celui-ci d’avoir réagi de manière exagérée à la suite du choc avec Suzuki.

«Il [Stützle] est un excellent joueur. Je l’affronte depuis deux ans maintenant. Dans au moins la moitié de ses matchs, il est resté étendu sur la glace et il est revenu sur la glace pour la présence suivante. Il y a des enfants qui regardent, nous devons servir de modèles. Si j’étais son coéquipier, je lui dirais d’être plus intelligent», avait notamment affirmé Gallagher, dont les propos ont notamment été rapportés par "Le Journal de Montréal".

Stützle revendique cette saison 15 buts et 28 mentions d’aide pour 43 points en 68 rencontres.