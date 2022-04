HUOT, Juliette



À la Résidence Yvonne Sylvain, le 3 avril 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Juliette Huot, fille de feu monsieur Alphonse Huot et de feu madame Alphonsine Racine. Native de Château-Richer, elle demeurait à Boischatel. Elle nous a quittés paisiblement pour rejoindre sa famille et ses ami(e)s. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Françoise (feu Charles-Édouard Gagnon) et Monique (Michel Bolduc). Elle est allée rejoindre sa famille céleste: feu Rodolphe (prêtre), feu Roméo (feu Louisette Laberge), feu Jeannette (feu Jean-Louis Cloutier), feu Thérèse (feu Gérard Poirier), feu Rita (feu André Vachon), feu Emérentienne, et feu Bernadette (feu Florent Hardy), elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces et arrière-neveux et arrière-nièces qu'elle considérait comme ses propres enfants et, ainsi que France et Claude ses amis. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances une demi-heure avant la cérémonie religieuse soit de 10h à 10h30. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.