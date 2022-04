MERCIER, Paul-Henri



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 mars 2022 à l'âge de 95 ans est décédé M. Paul-Henri, alias Henri-Paul, Mercier, époux de Mme Monique Coulombe. Il demeurait à Lévis mais auparavant à Notre-Dame-du-Rosaire, Cté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :à compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire. Il était le père de : Vital (Lauraine Langevin), Mario (Lise Denis), feu Régis (France Lemieux), Lévi (Edith Gauthier), Jean-François (Julie Bélanger); il laisse dans le deuil ses petits-enfants : Annabel, Jade, Chrystel, Maxim, Sarah, Rahim, Youri, Scott, Marika, Laetitia, Ludovick et ses 11 arrière-petits-enfants : Daven, Kalïa-Rose, Olivia, Laurent, Florence, Lovam, Maélie, Noah, Caleb, Jeanne et Jayke. Il était le frère de : feu Marie-Ange (feu Roméo Gaudreau), Hélène (feu Jean-Paul Proulx), feu Marcellin, Georgette (feu Fernand Boulet), Suzanne (feu Gaston Lamontagne), Pauline (feu Robert Cloutier), feu Gervais (Lisette Godbout). De la famille Coulombe, il était le beau-frère de : Irène (feu Armand Giguère). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, www.cancer.ca/quebec/souvenir, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.