RAMIREZ, Suzanne Fortin



À Mexicali le 12 mars 2022, à l'âge de 75 ans et 6 mois, est décédée madame Suzanne Fortin, épouse de Joaquim Ramirez, fille de feu Viateur Fortin et de feu Lucille Bouffard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Annie (Jalon Canales), ses petits-fils: Gaël Ramirez et Diego Canales; ses sœurs et ses frères: Louisette (Lawrence Bernard), Micheline (feu Gérald Huot), André (Georgette Huot) et feu Maurice. Sont aussi affectés par son départ ses tantes, neveux, nièces, cousins cousines et autres parents et ami(es).