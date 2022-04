LEVESQUE, Réjeanne Tardif



À l'IUCPQ (Hôpital Laval - pavillon Notre-Dame aux soins palliatifs), est décédée le 25 mars 2022, à l'âge de 84 ans, madame Réjeanne Tardif, épouse de feu monsieur Ronald Levesque, fille de feu Gertrude Villeneuve et de feu Auguste Tardif de Kénogami, Saguenay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 14h à 16h.Madame Tardif laisse dans le deuil, son unique fille Roxanne (Serge Rhéaume). Elle laisse également dans le deuil sa soeur et ses frères: feu Madeleine Tardif (feu Gérard Gauthier), feu Marcel Tardif (feu Denise Lemay), feu Lucien Tardif (feu Rose-Ange Potvin), feu Gaétan Tardif (feu Gisèle Corneau), Claude Tardif (Marie-Claire Dallaire); ses belles-soeurs et beaux-frères: May-Aline Levesque (feu Bertrand St-Gelais), feu Pauline Levesque (feu Louis-Georges Nepton), Brigitte Jomphe (feu Yvan Levesque), Jean Levesque (Marguerite Lamontagne), Madeleine Levesque (Astride Denny) et Marjolaine Levesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amies. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.